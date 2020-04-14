Sabah yazarı Müderrisoğlu'ndan Soylu yorumu: Cumhurbaşkanı, dere geçerken at değiştiren bir siyasetçi olmadığı için sağduyulu davranmıştır

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa sunmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabul etmemesi sürecinin siyasi, tarihi ve kamu yönetimi açısından teamül oluşturacak bir örnek olduğunun ifade etti.

Kabine için bakan belirlemek ve değiştirmenin Cumhurbaşkanı’na düşeceğini söyleyen Müderrisoğlu, “Zincirin halkalarından birinin zayıf olması domino etkisi yaratabilir. Bu nedenle süreç yönetimi duygusallıktan arınmayı, rasyonel çizgide kalmayı zorunlu kılar. Kolay değildir ama devlet adamlığı bunu gerektirir” sözlerini kaydetti.

Soylu’nun istifasını kabul etmeyen Cumhurbaşkanı için, “Dere geçerken at değiştiren bir siyasetçi olmadığı için günün ve görevin gereklerini gözeterek sağduyulu davranmıştır” diyen Müderrisoğlu, “Cumhurbaşkanı'nın bu tarzı özgündür ve geleceğe dair siyaset mühendisliği öngörülerine dalanlar için yanlış yorumlanmamalıdır” görüşünü dile getirdi.

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