Sabah yazarı Müderrisoğlu: MHP'nin de kabine bileşiminde düşünülmesinin zamanı geldi mi?

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "2023'e giderken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la MHP Lideri Devlet Bahçeli arasında, sadece ihtiyaca binaen değil de belli periyotla düzenli zirveler ya da kabuller mi olmalı? Veya MHP'nin de kabine bileşiminde düşünülmesinin zamanı geldi mi? Burada esas olan ittifakın gerekliliği ve sürdürülme şartlarıyla ilgili kafa yorulması sadece." görüşünü savundu.

Müderrisoğlu yazısında, "Cumhur İttifakı hemen her vesile ile ya gündem maddesi ya da yıpratmaya konu oluyor. İttifakın özgün karakteri, an itibariyle siyaset ve devlet okumasında partilerin buluştuğu ortak payda birçok çevrede hazmetme kapasitesi sorunu olarak dışa vuruyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olası gelişmeleri öngördüğü için ittifaka dair bağlılığı -kim ne derse desin-vurgulamaktan geri durmuyor. Bunu ya grup toplantıları ya da resmî açıklamalarıyla yapıyor. Bahçeli, kendi tutumunu pekiştirir, partisinin kimliğini korumayı da gözetirken, çoğu kez "siyasi alana ya da AK Parti'ye ayar veriyor" tarzı eleştirilerden de kurtulamıyor.Acaba diyorum..." düşüncesini dile getirdi.