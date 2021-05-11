Sabah yazarı Müderrisoğlu: Kılıçdaroğlu, artık memleketle kavga aşamasına varmış durumda

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun T24'te Murat Sabuncu'ya yaptığı "Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeye mesafe koyacağız, paralarını ödemeyeceğiz; bizden bir banka kredi verirse günü geldiğinde o da görür!" açıklamasını eleştirdi.

Müderrisoğlu, "CHP genel başkanı son olarak, 'Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeye mesafe koyacağız, paralarını ödemeyeceğiz. Bizden bir banka kredi verirse günü geldiğinde o da görür' sözleri ile artık memleketle kavga aşamasına varmış durumdadır. Kanal İstanbul'a karşı çıkmak, hukuki yollara başvurmakla projeye ilgi duyan veya finanse edebilecek ülkelere, yatırımcılara, kreditörlere gözdağı vermek arasında büyük fark vardır. Özetle... Konjonktürel sorunları büyüten ve o sırada geleceği ıskalayan siyasetçinin başarı şansı yoktur!" ifadesini kullandı.

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