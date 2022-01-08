Sabah yazarı Müderrisoğlu: Kazakistan tecrübesi teyit ediyor ki TDT, mutlaka "Güvenlik ve Askeri İşbirliği" mekanizması da kurmalı

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, Kazakistan’daki gelişmeleri değerlendirdiği bugünkü yazısında, "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) modelinin zamanlaması ve önemi şimdi çok daha iyi anlaşılıyor” dedi.

Müderrisoğlu, “Hamaseti aşan gerçekçi ve dengeli ortaklıkların gerekliliği ise coğrafyamızdaki tüm ülkelerin bağımsızlığının da teminatı haline geliyor. Kazakistan tecrübesi teyit ediyor ki TDT, mutlaka ‘Güvenlik ve Askeri İşbirliği’ mekanizması da kurmalı. Ayrıca üye ülkeleri, ekonomik şoklara karşı koruyacak ‘Fon/Banka Sistemini’ devreye almalı” önerisinde bulundu.

Müderrisoğlu, “Türkiye örneği dün gibi hafızalarda iken... Maalesef, toplumsal olaylara vakitlice, tam ve doğru teşhis koymakta zorlanan Nursultan yönetimi, TDT'nin olağanüstü toplanması önerisine de aynı hızda karşılık üretemedi. Hali hazırda, sembolik sayıda Rus askeri ile ülkesindeki stratejik noktaları koruma altına almayı tercih eden Kazak yetkililerin, -biraz gecikerek- 11 Ocak'ta TDT Dışişleri Bakanları çevrim içi toplantısına yeşil ışık yakması -yine de- yerinde bir hamle oldu” görüşünü aktardı.

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