Sabah yazarı Müderrisoğlu: İsmi AK Parti ile anılan şahıs ve firmalar, atak gelebilecek odakları öngörerek kitlesel iletişim için hazırlıkları yapmalı

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, iktidarın bir süredir üzerinde çalışmalar yaptığı "sosyal medya düzenlemesi" ile ilgili olarak, "Özellikle, ismi AK Parti ile anılan, yan yana getirilen veya siyasi bir karenin içine taşınan şahıs ve firmalar, olabildiğince şeffaf konuşlanmayı, atak gelebilecek odakları ve argümanları öngörerek kitlesel iletişim için hazırlıkları yapmalı, bir başka anlatımla siyasete ve liderliğe yük olmayacak şekilde kendini tanıtmalı, memleket yararına çalıştığını ortaya koymalıdır" yorumunu yaptı.

Müderrisoğlu yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, bir "Doğrulama Platformu" oluşturma veya sistemik çözüm geliştirilmesine öncülük etme aşamasında olduğunu duyuyoruz. Çeşitli teyit siteleri var olsa da, "kritik bilgilerin sağlamasını yapacak kurumsal test merkezi" tesis edilmesi fayda sağlayacaktır.

Ayrıca... Toplumu yakından ilgilendiren olaylarda, hükümet kaynaklarının bilgiyi bizzat ve zamanında vermesi de dezenformasyonu ya da hasarını büyük ölçüde önleyecektir.

Aynı şekilde... Bilgi kirliliğinin giderilmesi adına, kamuda etkili koordinasyon ve sık sık güncellenen doğru haber aktarılması da zaruridir.

Kişi ve kurumlar da imaj faaliyetinin ötesinde, iletişim stratejileri geliştirmek durumundadır. Bu, yeri geldiğinde bir kriz yönetimi olabileceği gibi yeri geldiğinde proaktif enformasyon aktarımını da içerebilir.

Özellikle, ismi AK Parti ile anılan, yan yana getirilen veya siyasi bir karenin içine taşınan şahıs ve firmalar, olabildiğince şeffaf konuşlanmayı, atak gelebilecek odakları ve argümanları öngörerek kitlesel iletişim için hazırlıkları yapmalı, bir başka anlatımla siyasete ve liderliğe yük olmayacak şekilde kendini tanıtmalı, memleket yararına çalıştığını ortaya koymalıdır.

Ve nihayet... Duyum, dedikodu üzerine bina edilen ve lekelenmeme hakkını ihlâl eden itibar suikastlerine kimden gelir ve nereye yönelirse yönelsin, geçit verilmemelidir!"