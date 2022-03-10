Sabah yazarı Müderrisoğlu: Halkımızın, "pahalılık/yokluk" ikilemine sokulmasına ve moralinin örselenmesine izin verilemez

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "Halkımızın, 'pahalılık/yokluk' ikilemine sokulmasına ve moralinin örselenmesine izin verilemez." düşüncesini dile getirdi.

Müderrisoğlu yazısında, "Gelinen aşamada Türkiye, özgün konumu, etik duruşu ve etkili liderliği ile pozitif yönde ayrıştı. Daha düne kadar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı, 'otokrat' olarak nitelendirip saf dışı bırakmak isteyen kimi devletler şimdi, 'Sözünün eri, ülkesinin çıkarlarını önceleyen Erdoğan' profiline dört elle sarılmaya başladı." görüşünü savundu.

Müderrisoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Uyanık olmak zorundayız. Neden? Çünkü Ankara'ya bağımlı kalmayı hazmedemeyen, Türkiye'nin lig atlamasından veya bağımsız politika uygulamasından rahatsız olan pek çok aktör hâlâ zinde! Bu nedenle... Halkımızın, "pahalılık/yokluk" ikilemine sokulmasına ve moralinin örselenmesine izin verilemez. Ukrayna'daki çatışmaların durduğu andan itibaren, "Rusya yaptırımları bağlamında Türkiye'nin zayıf halka gibi gösterilmek istenmesine" kayıtsız kalınamaz. Türkiye'nin enerjisini ve dikkatini dağıtacak şekilde "herhangi bir sıcak çatışma" veya "iç toplumsal gerilim ortamına sürüklenmesi ihtimaline" karşı teyakkuz halinden vazgeçilemez!"