Sabah yazarı Müderrisoğlu: Görünür gelecekte TÜİK'ten bir dizi ezber bozan hamle gelmesi olası

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Görünür gelecekte, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) bir dizi ezber bozan hamle gelmesi olası" değerlendirmesini yaptı.

Müderrisoğlu yazısında, "Hem Kurumu anlatma hem de algı çarpıtmasını düzeltme manasında. 'Çağımız, iletişim çağı' deniyor ama bu kavramlaştırma bile eskide kaldı. Artık, 'yeni gerçeklik çağındayız!' Belirlenen kitleyi etkilemeye, hassasiyetlerini manipüle etmeye, seçilmişlere ve kurumlara karşı tereddüt uyandırmaya dönük öylesine karmaşık algoritmalar söz konusu ki... İşine geleni almaya, ideolojik yaklaşımını teyit eden verilerle kanaat geliştirmeye yatkın gruplar, kolaylıkla yönlendirilebiliyor. Maksatlı paylaşımlar ortalığı öylesine aplıyor ki arı, duru bilgiye, samimi açıklamaya yer bile kalmıyor." görüşünü savundu.

Müderrisoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Ama yine de... Her durumda, organize topluluklardan ziyade, toplumun sağduyusunun esas alınması gerekiyor. Dezenformasyonla sonuna kadar mücadele edilirken, her zaman sağlaması yapılabilir bilginin de bıkıp usanmadan topluma aktarılması önem taşıyor. Örneğin TÜİK, üzerinde spekülasyon yapılan "fiyat istatistikleri" başta olmak üzere, veri ürettiği, ölçümleme yaptığı tüm alanlara nasıl yaklaştığını, işin özünü, hesabı, kitabı, inceliklerini net biçimde kamuoyuna anlatmayı planlıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayandığı, bu yolla değişik kurumların çalışanlarını da baskı altına almaya çalıştığı düşünülürse, TÜİK'in 84 milyonun kurumu olduğunu ortaya koymasının zarureti de görülüyor.

Bu bağlamda bir misal ile yetineyim. Her ayın, her haftası, ülkenin dört bir yanından fiyat derleyen TÜİK, son teknolojiyi kullanarak yepyeni hamle yapıyor. Fiyat analizine baz olmak üzere nerede bir barkod okutuluyorsa anında kayda alıyor. Bu yolla 7 milyar veriyi işleyerek kuyumcu titizliğinden de öte piyasanın anlık MR'ını çekebiliyor."