Sabah yazarı Müderrisoğlu: Bundan sonra fiyat artışlarını mazur gösterecek bahanelerden ziyade, fiyatların geri gelmesini sağlayacak faktörler söz konusu olacak

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, fiyat yüksekliğinin, fiyatlamada kurun tepe noktasının baz alınmasından kaynaklandığını ifade ederek "Yani, Aralık ayında oluşan fiyatlar zaten hormonlu ve risk primini içinde barındırıyor. Haliyle bundan sonra fiyat artışlarını mazur gösterecek bahanelerden ziyade, fiyatların geri gelmesini sağlayacak faktörler söz konusu olacak" dedi.

Devletin stokçuluğa karşı attığı polisiye tedbirleri işaret eden Müderrisoğlu "Piyasa bozucu stokçulukla ve rasyonel temele dayanmayan fiyat oyunlarıyla mücadeleyi hedefleyen yasal ve idari adımların yanı sıra fiili denetimler de -anlayana- çok belirgin mesaj niteliğinde"

Yaşanan enflasyonun arz yönlü sıkıntılardan kaynaklandığını ifade eden Müderrisoğlu şöyle devam etti:

"Enflasyonun bileşiminde kur etkisi kadar, dövizi de aşan fiyatlama fırsatçılığı, küresel enerji maliyetleri, emtia fiyatlarındaki artış, gıda kaynaklı birikimli yükler söz konusu.

Enflasyonun düşürülmesi çok boyutlu ve sistemli çalışmayla birlikte mikro önlemleri de gerektirdiği için bugün yapılanların özeti de budur."