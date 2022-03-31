Sabah yazarı Müderrisoğlu: Bugün Türkiye'yi yönetenler, hayat pahalılığının farkında

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "Bugün Türkiye'yi yönetenler, hayat pahalılığının farkındadır" düşüncesini dile getirdi.

Müderrisoğlu yazısında, "Ekonomideki reel durumu unutturma ve vatandaşı uyutma tezi... Tamamen uydurmadan ibaret. Üstelik, Türk insanının aklıyla da alay etmeyi içeren tipik muhalefet yaklaşımının tezahürü. Neden? Çünkü siz ne anlatırsanız anlatın, insanlar yaşadıklarını bilir ve sürekli kıyaslama yapar. Buna karşın, ülkeyi yönetenlere fatura kesmeden önce olup bitene ve gayrete ilişkin de engin ferasetine başvurur. Bugün Türkiye'yi yönetenler, hayat pahalılığının farkındadır. Bunu yüksek sesle dile getirmekte, dar ve sabit gelirliden fukaraya kadar en geniş yelpazeyi gözetmekte, gıdadan temel mallara, elektriğe kadar KDV indirimi yapmak, fahiş fiyatla stokçulukla mücadele etmek suretiyle vatandaşının derdine derman olmaya çalışmaktadır. Esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi için de yara merhem sürülmektedir." yorumunu yaptı.

Müderrisoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Elbette dış kaynaklı "enerji, emtia ve gıda şokları" kadar, ekonomik model değişikliğine yönelen direncin olumsuz etkisiyle de şartlar zorludur. Fakat bütün bunlar aşılmayacak sorunlar değildir. Mühim olan, devletin de tasarruf yapması ve fedakârlık yapan vatandaşı ile hemhal olmasıdır."