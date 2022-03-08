Sabah yazarı Müderrisoğlu: Bizim milletimiz fedakârdır da böyle zamanlarda devlet dairelerinden de aynı hassasiyeti göstermesini bekler

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "Bizim milletimiz fedakâr olmasına fedakârdır da böyle zamanlarda devlet dairelerinden de aynı hassasiyeti göstermesini bekler." düşüncesini dile getirdi.

Müderrisoğlu yazısında, "Malûm... Gerek kuraklığa bağlı olarak hidroelektrik kapasitesinin yetersizliği gerekse kur ve enerji maliyetlerindeki artışlar nedeniyle elektrik fiyatları yukarı yönlü güncellendi. Yani faturalara zam geldi. Ki hane halkları ve esnaf için bu yükü azaltacak bir dizi tedbiri de bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıkladı. Ama Ankara'da hava karardı mı bakıyorsunuz birçok kamu kurumu ışıl ışıl. Yanlış anlaşılmasın, mesai nedeniyle değil! Olmuş gecenin bir yarısı binaların dışı avize gibi parlıyor. Elektriğin bu kadar pahalandığı bir dönemde, kamu idareleri sadece ilgili kurumun isminin bulunduğu levhayı aydınlatsa (ona bile gerek yok ya neyse...) neye yetmez? Bunun istisnası "güvenlik" gerekçesi ile çevre aydınlatması olabilir. Bir de... Bina hatlarının ışıklandırılması sadece sembolik birkaç merkez ve en üst temsil makamı ile sınırlandırılabilir." ifadesini kullandı.