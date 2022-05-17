Sabah yazarı Müderrisoğlu: Biraz sabır, 2023 ve sonrasında her şey bambaşka olacak!

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "Biraz sabır, 2023 ve sonrasında her şey bambaşka olacak!" görüşünü savundu.

Müderrisoğlu yazısında, "Evet, bugün Türkiye gerek enflasyonla mücadele gerekse kur istikrarı açısından zor bir dönemde, zorlu bir programı yürütmeye çalışıyor. Ve içeriden yerleşik muhalif odaklar, dışarıdan yabancı siyasi ve ekonomik aktörler, Türkiye Ekonomi Programı'na karşı durmaktan vazgeçmiyorlar." düşüncesini dile getirdi.

Müderrisoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Görünür gelecekte... Faizlere ilişkin olarak artık tartışma götürmeyecek, daha kapsamlı ve kalıcı alternatifler üretileceğini, milli paranın değerini koruyacak yeni mekanizmalar kurulacağını bugünden söylemekte bir sakınca yok.

Ve o günler gelinceye kadar... Türkiye ekonomisinin ve Türk halkının milli bağışıklığı, tüm güçlüklere rağmen ayakta kalmayı başarıyor.

Şükür ki... Bu ülkenin görülmek istenmeyen gizli gücü ve maddi-manevi rezervleri bir şekilde devreye giriyor. Nihayet, kader anlarında bu aziz milletin ve mazlumların lehine sonuç doğuracak küresel olaylar da yaşanıyor.

Özetle... Biraz sabır. 2023 ve sonrasında her şey bambaşka olacak!"