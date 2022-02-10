Sabah yazarı Müderrisoğlu: Bedelsiz/indirimli elektrik ve doğalgaz tedarikinin kapsamını genişletme ihtiyacı aciliyet arz ediyor

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Toplumun en alt gelir grupları için belli bir miktara kadar uygulanan bedelsiz/indirimli elektrik ve doğalgaz tedarikinin kapsamını genişletme ihtiyacı aciliyet arz ediyor. Gerekirse, kamunun cari harcamalarının biraz daha kısılması ve dahi önceliklendirilmeyen bazı yatırım ödeneklerinin kesilmesi pahasına bu sorunun süratle çözümüne yönelinebilir" değerlendirmesini yaptı.

Müderrisoğlu yazısında, "Kış sezonunun güçlükleri, ısınma ve aydınlatmada kullandığımız enerji fiyatlarındaki dramatik artış hemen herkesi zorluyor. Nitekim ilk etapta, hane halkları için tarife yenilendi. Ama piyasada "esnafı, tüccarı, sanayiciyi" de ayrı ayrı ele almak bir zorunluluk. Farklı üretici ve satıcı gruplar, maliyet artışlarını bir şekilde fiyatlarına yansıtabilirken, küçük bütçeli gruplar, yani esnaf aynı esnekliği aynı hızda gösteremiyor ve ticari nefesi kesilebiliyor. Bu durumda toplumun en alt gelir grupları için belli bir miktara kadar uygulanan bedelsiz/indirimli elektrik ve doğalgaz tedarikinin kapsamını genişletme ihtiyacı aciliyet arz ediyor. Gerekirse, kamunun cari harcamalarının biraz daha kısılması ve dahi önceliklendirilmeyen bazı yatırım ödeneklerinin kesilmesi pahasına bu sorunun süratle çözümüne yönelinebilir. Zaten baharın ardından tüketimdeki görece gerileme ile fatura baskısı da azalacaktır. Ve son söz... Meselelerin farkında olan, iradesi ve liderliği güçlü bir hükümet iş başında ve çare geliştirirken sokağı tahrik edenlerin peşine takılanların mazeretleri meşruiyetini kaybeder!" ifadesini kullandı.