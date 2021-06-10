Sabah yazarı: Milletin derdi ne erken seçim, ne de siyaset; millet aş ve iş derdinde

Sabah yazarı Yavuz Donat, Cumhurbaşkanlığı seçimine 2 yıl varken Cumhurbaşkanı tartışmaları yürütülmesini eleştirdi.

Donat, "Bunun siyaseten bir mantığı var mı? Ya 'Ben aday olabilirim... Olmayabilirim... Şu kişi olsun... Bu kişi olmasın' şeklindeki konuşmalara ne demeli? Anlı şanlı, koca koca insanların 'yüksek siyaset' diye yaptıkları... Aslında... Dostlar alışverişte görsün türünden... 'Geyik muhabbeti.' Milletin derdi ne erken seçim, ne de siyaset. Millet... Aş ve iş derdinde. Ama... Milletin ayağına gitmeye üşenenler... Slogan atmayı, ses yükseltmeyi 'siyaset sanıyorlar.' Acaba... Kendi ayaklarına kurşun sıktıklarının ne zaman farkına varacaklar?" ifadelerini kullandı.

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