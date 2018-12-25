Sabah yazarı: Metin Akpınar'a geçmiş günlerin hatırına sahip çıkalım; kurtaralım

Sabah yazarı Salih Tuna, Halk TV'de söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan ve dün polis eşliğinde adliyeye götürülen sanatçı Metin Akpınar'a, geçmiş günlerin hatırına sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Tuna, "Mahalle baskısından" veya 'zehirlenmiş sosyolojinin' ayartmasından kurtaralım" dedi.

Tuna, "Metin Akpınar'a sahip çıkalım" başlığıyla yayımlanan yazısında "Daha birkaç hafta evvel bu köşecikte dercettim; 'Eleştirinin olmadığı yerde, hadi 'putlaştırma' demeyelim, 'yozlaşma' başlar. Yanlışa yanlış demezseniz, 'pazarlama elemanına' dönüşürsünüz de haberiniz olmaz'" ifadesini kullandı.Tuna yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Mahalle baskısına ve linç edilme riskine rağmen müstevlilerin "diktatör" diyerek çemkirdiği, 15 Temmuz'da bu aziz vatanı FETÖ işgalinden "ölümüne" kurtaran Erdoğan'a sahip çıkmaktır.

Pensilvanya ve Kandil'le ağız birliği içinde çemkirmek değil.

Metin Akpınar'a geçmiş günlerin hatırına sahip çıkalım; "mahalle baskısından" veya "zehirlenmiş sosyolojinin" ayartmasından kurtaralım.



Gazlayıp da ahir ömründe daha fazla zillete duçar olmasına neden olmayalım, yazıktır.