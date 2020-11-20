Sabah yazarı: Merkez Bankası dünkü kararla bu kez piyasayı ters köşe yapmadı, bilakis beklentilerini tamamen karşıladı

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Merkez Bankası dünkü kararla bu kez piyasayı ters köşe yapmadı, bilakis beklentilerini tamamen karşıladı." yorumunu yaptı.

Güngör, "Kararın en önemli tarafı ise para politikasında sadeleştirme oldu. Malum, aslında paranın maliyeti bir süredir belli bir yere gelmişti. Bankalar Merkez'den yüzde 14-15 faizle para alıyordu. Dolayısıyla politika faizi kağıt üzerinde kalıyordu. Velhasıl, Merkez, piyasanın arkasından geliyordu. Şimdi politika faizini fiili faizin de üzerine çıkararak piyasanın önünden gideceği mesajını vermiş oldu." düşüncesini dile getirdi.