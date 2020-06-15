Sabah yazarı Melih Altınok: Yeşil top FETÖ'cülerin, PKK'lıların, siyasetteki çetelerin bahçesine kaçmış

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yapılan cinsiyetçi paylaşımla bir kez daha gündeme gelen, AKP Medya Birimi'nin başlattığı 'yeşil top' simgesine ilişkin olarak, "Yeşil top rakip partinin kalesine girmek şöyle dursun trollerin ayağına düşmüş. Hatta FETÖ'cülerin, PKK'lıların, şöhret peşinde koşan tetikçilerin, siyasetteki çetelerin bahçesine kaçmış..." ifadelerini kullandı.

Melih Altınok, sahte hesap açanların yeşil top simgesi kullandığını iddia ederek, "Görmüyor musunuz, sahte bir hesap açıp yanına yeşil top simgesi koyuyorlar. Ardından siyasetçilere, gazetecilere hakaretler yağdırıyorlar. Ondan sonra gelsin kurumsal özürler, haybeye savunmalar.

Ne diyorsunuz, devam mı tamam mı?" diye yazdı.

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