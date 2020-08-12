Sabah yazarı Melih Altınok: Türkiye 12 ülkede askeri üs kurarken, hâlâ papağan gibi "Saman, buğday ithal edecek hale geldik" diye söyleniyorlar

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Türkiye'nin geleceği açısından Akdeniz'de tarihe geçen olağanüstü gelişmeler yaşanırken, 'yerli ecnebiler' olarak tanımladığı grubun sessiz olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 12 ülkede askeri üs kurarken, muhalefetin "Saman, buğday ithal edecek hale geldik" söylemlerinde bulunduğunu belirten Melih Altınok, "Bu arada Türkiye'nin buğday ithalatının artmasının makarna ihracatının tavan yapmasına bağlı olduğunu yemek yerken yüzlerine söylemeyin de iştahları kaçmasın." ifadelerini kullandı.

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