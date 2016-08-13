Sabah yazarı Melih Altınok: Trump size ne yaptı kardeşim; "Saldırgan" diyerek kaç kişinin hakkını yediniz?

Sabah yazarı Melih Altınok, ABD’de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile ilgili olarak "Trump sinir bozucu olabilir ama tüm ABD derin devleti, Türkiye düşmanı siyasiler, ana akım medya, üstelik de tüm dünyada ona yükleniyorlarsa destekledikleri Hillary Clinton'dan yeğ olduğu aşikâr" dedi. "Bu Trump size ne'tti kardeşim" diye soran Altınok, "Dün 'meczup, deli, saldırgan, şarapçı, şucu bucu' diye linç ettiklerinin içinden bugün söyledikleri bir bir çıkınca "Hakkını yemişiz" dediğiniz kaç kişi var değil mi? Buna karşın ruhu üç kuruş etmez adamları, iş birlikçileri, vasatları medya operasyonlarıyla, ters manyellerle bir güzel parlatıp safların aklını alırlar" ifadesini kullandı.

Melih Altınok'un "Bu Trump size ne'tti kardeşim" başlığıyla yayımlanan (13 Ağustos 2016) yazısı şöyle:

Bunların tarzıdır. Gerçeği söyleyeni, siyaseten doğruculuk yapmayanı, yani "Doğrucu Davutları" önce itibarsızlaştırmaya çalışır sonra linç ederler. Kimlere kimlere dört koldan medya saldırısıyla itibar suikastı yapmadılar ki. Bir düşünün yakın tarihimizi…

Ama işte gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi "kötü" bir özelliği var.

Dün "meczup, deli, saldırgan, şarapçı, şucu bucu" diye linç ettiklerinin içinden bugün söyledikleri bir bir çıkınca "Hakkını yemişiz" dediğiniz kaç kişi var değil mi?

Buna karşın ruhu üç kuruş etmez adamları, iş birlikçileri, vasatları medya operasyonlarıyla, ters manyellerle bir güzel parlatıp safların aklını alırlar.

Öyle ya, dün sözlerine itibar ettiklerimizden kaçını bugün ciddiye alıyorsunuz? Mesela henüz birkaç ay önce ısrarla, darbecilerin 15 Temmuz'da hedef aldığı Erdoğan'ın "mutlaka ve bir şekilde" gönderilmesi gerektiğini yazıp bugün AK Parti tabanına akıl verenleri?

İleride çok pişman olmamak için bu "pozisyon simsarlarına" dikkat etmek gerek. Onları,"anlaşılmak için" yaptıkları konuşmalarından, yazılarından, "uzatmalarından" rahatlıkla tanıyabilirsiniz. Elbette sırf bizim için geçerli değil bu taktik. Bakın ABD'li Başkan adayı Trump'a.

Müthiş bir kampanya ile Doğululara "İslam karşıtı" Batılılara ise "Hıristiyan düşmanı"olarak lanse ettiler Trump'ı. Partisinden, Cumhuriyetçilerden bile kuyusunu kazanlar var. Devlet Trump'ı "ulusal güvenlik tehdidi" olarak lanse ediyor. Obama "dış müdahale" diyor hareketine.

Time'ın Trump kapağına bir bakın ne dediğimi çok iyi anlayacaksınız? Irak'ı işgal edip 1 milyon insanı öldürenler, işkence yapanlar değil saçını kötü boyayan Trump "çok tehlikeli"öyle mi? Ya da bir NATO ülkesinde darbe girişiminde bulunan terörist Gülen'den bağış alan Hillary değil, darbe sırasında "mazlum Türkiye"yi destekleyen Trump şaibeli he mi?

Gidin işinize. Trump sinir bozucu olabilir ama tüm ABD derin devleti, Türkiye düşmanı siyasiler, ana akım medya, üstelik de tüm dünyada ona yükleniyorlarsa destekledikleri Hillary Clinton'dan yeğ olduğu aşikâr.

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Ekürilere yeni sezon hediyesi

Murdock'un Türkiye'deki kanalı Fox TV'nin Dupond ile Dupont'u yeni sezon için tanıtım filmi çekmişler. Yeni dönemde de bir aksilik olmazsa "yine boş bırakamayacağım"meslektaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum.

Kendilerine bir de resim hediye etmek istiyorum. Eminim,Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden bahsederken itinayla "kaçak saray" diyen bu iki arkadaşımız, darbecilerin de "benzer nefretle" saldırdığı o binanın gerçek sahiplerinin resmine bakıp, mutlaka bir özür dileyeceklerdir halkımızdan.

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Yandaşlığın böylesi…

Geçen gün sosyal medyada sevgili Selim Atalay dikkat çekmişti. CNN'den bir ekran karesi. Alt yazıda Trump'ın "IŞİD'i Obama kurdu" sözü var. Ancak bizi bizden alan asıl ayrıntı, CNN editoryalının Trump'ın cümlesinin sonuna ekledikleri o cümleydi:

"He's not!" Yani "O yapmadı."

Halkı aptal yerine, gazeteciliği de ayaklar altına aldıkları yetmiyormuş gibi bu KJ'nin altına bir de "IŞİD'i Bağdadi kurdu" diye açıklama yazmışlar CNN yetkilileri.

Bizim CNN Türk'ün Trump'tan bahseden moderatörlerinin sanki beşiğini sallamışlar gibi"Trump da hep böyle yani" diye yakınmalarına falan şükrediyor insan.