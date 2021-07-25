Sabah yazarı Melih Altınok'tan İBB Basın Sözcüsü Ongun'a: Kendisini azmettirici pozisyonuna sokacak laflar etmekten çekinmiyor

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, A Haber muhabiri ve kameramanının cankurtaranların saldırısına uğradığını belirterek, "Gazeteciler Cemiyeti basına yapılan bu saldırı karşısında suskunluk ayıbının da ötesine geçip "kınamayacağını" açıklıyor... Üstelik gazeteciler gününde!

İBB'nin Basın Sözcüsü Murat Ongun ise kendisini azmettirici pozisyonuna sokacak laflar etmekten çekinmiyor... "Görevinizi layıkıyla yaptınız" diyerek belediyenin asabi cankurtaranlarının sırtını tapışlıyor." diye yazdı.

İşini yapan iki insanın linç edilmesini savunanların gazetecilik yapmalarının mümkün olduğunu savunan Altınok, "Hatta örgütlenmişler de hariçten "elit" pozu bile kesiyorlar sektörde. Bence asıl soru, böyle insanlık olur mu? E onun cevabı da zaten belli." ifadelerini kullandı.

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