Sabah yazarı Melih Altınok: Mesajlarını veremedikleri yetmiyormuş gibi, mülteci haklarını önemseyen insanları bile sinir etmeyi başardılar

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, bir vatandaşın sokak röportajında "Sen burada kiracısın, biz burada ev sahibiyiz. Sen benden daha rahat yaşıyorsun. Ben muz yiyemiyorum. Kilolarla muz alıyorsunuz pazarlardan" sözlerinin ardından Tiktok'ta bazı Suriyeli sığınmacıların başlattığı "muz yeme" akımını değerlendirdiği yazısında, "Yüksek sesle düşünüyorum... Belli ki mülteci kızla empati yapan Suriyeli gençler, uğradıkları ayrımcılığı ve yaftalamaları protesto etmek için sosyal medyada bir protesto akımı düzenlemeye kalkıştılar...

Ne var ki ellerine yüzlerine bulaştırdılar... Araç olarak, bulaşanın seviyesini ışık hızıyla düşüren Tiktok'u tercih etmeleri zaten başlı başına hataydı. Halleri, tavırlarıyla da antipatikleştiler." ifadelerini kullandı.

Mesajlarını veremedikleri gibi, mülteci haklarını önemseyen insanları bile sinir etmeyi başardıklarına işaret eden Altınak, "Medyanın ve siyasetin yabancı düşmanlıklarını konuşturacak bahane arayan tiplerine can suyu verdiler.

Tabii tüm bunları, kampanyanın tam da Meclis'teki Suriye tezkeresi görüşmesine denk gelmesini tamamen "tesadüf" kabul ederek söylüyorum." diye yazdı.

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