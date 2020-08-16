Sabah yazarı Melih Altınok: Maske bir statü simgesine dönüştü; müdür takmıyor, işçi takıyor

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Dünya Sağlık Örgütü'nün 'hayat boyu maske' takılabileceği yönündeki açıklamasına işaret ederek, "Peki, nasıl oldu da ömür boyu maske kullanmak gibi, düşüncesi bile insanı karamsarlığa iten öngörüleri hemen kanıksadık? Bu bunaltıcı gelecek tahayyüllerine itiraz edenleri, "sorumsuz" ilan edecek kadar ne ara kafayı bulduk?

Çaresizlikten mi? İyi de sorunumuz tam olarak bu. Zira açık havada maske kullanımının kalıcı hale gelmesi gibi öneriler çözümden ziyade çaresizliğimizin katmerleşmesine neden oluyor." diye yazdı.

Melih Altınok, maske kullanımının tüm dünyada bir statü simgesi haline geldiğini iddia ettiği yazısını, "Müdür takmıyor, işçi takıyor... Restoranda yemek yiyen müşterinin ağzı açık. Ona hizmet eden garsonun maskesi terden sırılsıklam olmuş. Var mı bunun bilimsel, vicdani, insani bir izahı?

Birkaç meczup dışında "virüs yok" diyen yok. Derdimiz bilim kurullarının "hötzötçülüğü." Bilimsel çalışmaları duyurmaktan çok vatandaşa işlevi meçhül yasaklar dayatmaları. Ama sürekli "bu iş bitecek gibi" değil derken, izolasyon tebdirlerinin kalıcı olmasını talep ederken bizlerden sakladıkları bir şey olsa gerek. Anlatsalar da öğrensek..." ifadeleriyle noktaladı.

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