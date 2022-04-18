Sabah yazarı Melih Altınok: Le Pen "küreselciler" diye kükrüyor, Almanya'ya tepki gösteriyor, AB'yi eleştiriyor, ağzından bal damlıyor

Sabah yazarı Melih Altınok, Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikinci turda yarışacak olan aşırı sağcı Marine Le Pen'e ilişkin olarak, "Le Pen 'küreselciler' diye kükrüyor, Almanya'ya tepki gösteriyor, AB'yi eleştiriyor, ağzından bal damlıyor" dedi.

Altınok, bugünkü yazısında Fransa ilişkin olarak şunları kaydetti:

"İlk turda Macron oyların yüzde 28,1'ini alarak birinci çıktı. Le Pen de yüzde 23,3 ile ikinci oldu. Macron şanslı adam... Muhtemelen geriye kalan partiler bu kez de Le Pen umacısı karşısında birleşip Macron'a hayatı boyunca göremeyeceği Elysee Sarayı'nı altın tepsi içinde sunacaklar. Ama Allah'tan umut kesilmez!

Le Pen'in aradan sıyrılıverdiğini bir düşünsenize. Nükleer Fransa'yı NATO'dan çıkartacağım diyor... Rusya'ya ve Çin'e yakınlaşıp ABD'den bağımsızlaşmayı vadediyor... "Küreselciler" diye kükrüyor. Çok taraflılığı reddedip Almanya'ya tepki gösteriyor... Avrupa Birliği'ni eleştiriyor... Ağzından bal damlıyor.

Avrupa'nın göbeğinde Le Pen'in yönettiği bir Fransa, batı bloğunun yekpare görüntüsü bozuldukça yaşadıkları topraklarda huzur bulan 'dünyanın geri kalanı' için pembe rüya değil midir?"

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