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Medya

Sabah yazarı Melih Altınok: Kolonyacılar, makarnacılar

13 Mart 2020 07:53

Sabah gazetesi Melih Altınok, küresel salgın ilan edilen Koronavirüs nedeniyle 'zengin' semtlerde makarna reyonlarının boşaltıldığı ve kolonya dükkânlarında kuyruklar oluştuğunu iddia ettiği yazısında, "Yıllarca yoksul halkın siyasi tercihlerini aşağılamak için kullanılan iki sembolün bir gecede, 15 Temmuz gecesi marketlere çekirge sürüsü gibi dalanların gözdesi olması da mı tesadüf sizce?" ifadelerini kullandı.

Altınok, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapmadan bazı semtlerde halkın marketlere akın etmesini "Kolonyacılar, makarnacılar" başlığıyla değerlendirdi.

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