Sabah yazarı Melih Altınok: Halkımızın 'bilinç seviyesi' kimilerini bir türlü tatmin etmiyor

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından ötürü her platformda 'evde kal' çağrılarının yapıldığın, kendi yaşantısına ve çevresine bakınca, yoğun telkin gerektirecek bilinç sorunu olduğunu göremediğini belirttiği yazısında, "Gelin görün ki, halkımızın 'bilinç seviyesi' kimilerini bir türlü tatmin etmiyor" ifadelerini kullandı.

Melih Altınok, sokağa çıkma yasağı kampanyası başlatıldığını, bunun da başını Ciner'in medya grubunun çektiğini savundu.

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