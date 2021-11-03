Sabah yazarı Melih Altınok: Erdoğan, Glasgow'a niçin gitmedi?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Roma'daki G20 Zirvesi dönüşünde, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Glasgow'a niçin gitmiyorsunuz?" sorusunu yönelttiğini belirterek, "Erdoğan, tek bir genel gündemle toplanan ancak devlet başkanlarının her birinin farklı ulusal meseleleri için geldiği G20'den istediği sonucu Roma'da aldı. Temel meseleyi çözdü.

Zirvenin ev sahibi İtalya'nın uygulamadığı ancak gezinin ikinci kısmında yer alan İskoçya'nın önüne çıkardığı sömürge tipi protokolleri ise katlanabilir bir diplomatik maliyet olarak görmedi." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'a tanınan VIP güvenlik protokol hizmetlerinin, geriye kalan 19 konuk ülkeden esirgenmesine Erdoğan'ın itiraz ettiğini savunan Altınok, "Bir siyasi olarak kendisinin ve temsil ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin kabul görmeye çalışanlar klasmanında değil, şartları olanlar arasında yer aldığını masada yine hatırlattı." diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın...