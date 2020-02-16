Sabah yazarı Melih Altınok: Davutoğlu başbakan olarak kalsaydı 15 Temmuz olmazdı

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, devlette hâlâ temizlenmeyen kripto FETÖ’cülere dair basında yoğun uyarıların yapıldığının altını çizerek, 15 Temmuz gecesi darbenin bir ihtimal olarak rafa kalktığı rüyasından uyanan kamuoyu, uyanık kalmakta ısrarcı. Peki, halk böylesine bir teyakkuz halindeyken aynı delikten bir kez daha ısırılır mı? Kimileri, "delik aynı olsa da yılan farklı olabilir" diyorlar. Doğrudur.” Görüşünü savundu.

Altınok, "Ellerinde, Erdoğan'ı hangi vesayet odağı devirirse devirsin katkı vermekten başka gerçekçi bir alternatiflerleri kalmadı. Nasıl olsa yerine gelecek potansiyel siyasetçilerin hiçbirisiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'la olduğu gibi aralarında 'kan davası' yok. Biri, ta Erdoğan FETÖ dershanelerini kapatıp arı kovanına çomak sokarken, FETÖ ile mücadelenin fitilini ateşlerken bu işe karşı çıkıp safını açık etmiş. Diğeri, göreve geldiği gün FETÖ'cü polis şeflerini ve savcılarını serbest bırakacağını vaat etmiş. Öteki, 15 Temmuz gecesi PKK kartını açıp "biz de doğudan bastırırız" diyerek FETÖ'ye karşı tarafsızlığını ilan etmiş." düşüncesini dile getirdi.

Altınok yazısında şunları kaydetti:

Atanamamış başbakan durur mu? O da yarışa geç girmiş tay telaşıyla fırlamış, "Ben başbakan olarak kalsaydım darbe olmazdı" diyor.

Nasıl olacakmış o iş derseniz, şöyle:

15 Temmuz darbesinden sonraki YAŞ'ta bütün FETÖ'cüleri ordudan atacakmış (!)

Bu "itiraf", sosyal medyada yine, vasatlıktan kaynaklanan bir mantık hatası şeklinde yorumlandı ve üzerine geyikler yapıldı.

Ben kendisine katılıyorum ama bu kez gülmekten değil.

Zira doğru söylediğini düşünüyorum.

Evet, başbakan olarak kalsaydı bence de 15 Temmuz olmazdı!

Niye olsun ki?

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