Sabah yazarı Melih Altınok: Bu hamle Türkiye'yi doğalgaz ve petrol piyasasında bir aktör mertebesine yükseltiyor

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de Tuna-1 isimli alanla 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu ve 2023'te kullanıma sunulacağını açıkladığını belirterek, "Bu hamle yalnızca cari açığın ciddi oranda azalması ve refahın yaygınlaşması anlamına gelmiyor... Bugüne kadar alıcı rolündeki Türkiye'yi doğalgaz ve petrol piyasasında bir aktör mertebesine yükseltiyor.

Karadeniz'deki gelişmeyi, dün Libya'dan gelen ateşkes haberiyle birlikte değerlendirince sözünü ettiğimiz perspektifin daha da netleştiğini söyleyebiliriz. Türkiye için hayırlı olsun." diye yazdı.

Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminden başlayarak, sürece verdiği katkıya işaret eden Melih Altınok, "Bakan Albayrak Enerji Bakanlığı'na geldiği ilk günden itibaren Türkiye'nin "gözünün önündekilere" odaklandı. Bürokrasinin önüne koyduğu kabulleri elinin tersiyle itme cesareti gösterdi.

Arama ve sondaj süreçlerini yerlileştirince sonucun değişeceği ihtimaline inandı. Ve haklı çıktı." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...