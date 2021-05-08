Sabah yazarı Melih Altınok: AK Parti, CHP animasyonunu niçin kaldırdı?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, AKP'nin sosyal medya hesabından yayınlandıktan iki gün sora kaldırılan "Yalan Üretim Merkezi" isimli animasyonun 17 milyon kez izlendiğini belirterek, "Bu "farklı tarz" parti tabanında da bir hareket yaratmışa benziyordu.

Dün sosyal medyadaki yorumlara baktım... Herkes şaşkın. Tepkileri bir cümleyle özetlemek mümkün:

"Madem kaldıracaklardı keşke koymasalardı." diye yazdı.

CHP'nin, AKP'nin paylaşımı üzerinden verdiği yanıtı hatırlatan Altınok, "Ne var ki makalemi yazdığım akşam saatlerine kadar CHP'den de herhangi bir paylaşım yapılmamıştı.

Muhtemelen onlar da rakiplerin bu şaşırtıcı hamlesine karşı taktik değiştirmek zorunda kaldılar." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...