T24 LogoT24 Logo
Medya

Sabah yazarı Melih Altınok: AK Parti, CHP animasyonunu niçin kaldırdı?

08 Mayıs 2021 10:24

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, AKP'nin sosyal medya hesabından yayınlandıktan iki gün sora kaldırılan "Yalan Üretim Merkezi" isimli animasyonun 17 milyon kez izlendiğini belirterek, "Bu "farklı tarz" parti tabanında da bir hareket yaratmışa benziyordu.
Dün sosyal medyadaki yorumlara baktım... Herkes şaşkın. Tepkileri bir cümleyle özetlemek mümkün:
"Madem kaldıracaklardı keşke koymasalardı." diye yazdı.

CHP'nin, AKP'nin paylaşımı üzerinden verdiği yanıtı hatırlatan Altınok, "Ne var ki makalemi yazdığım akşam saatlerine kadar CHP'den de herhangi bir paylaşım yapılmamıştı.
Muhtemelen onlar da rakiplerin bu şaşırtıcı hamlesine karşı taktik değiştirmek zorunda kaldılar." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...

melih altınokyalan üretim merkeziakp animasyon
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24