Sabah yazarı Melih Altınok: Açık havada maske takan sağlıklı insanların ne gibi sağlık sorunlarıyla yüz yüze kaldıkları görmezden geliniyor

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, bugüne kadar testi pozitif çıkan hastalara uygulanan Dünya Sağlık Örgütü onaylı protokollerin pek çok hastanın durumunu daha da kötüleştirdiğini, hatta ölümlere neden olduğunu belirterek, "Akademinin lafının üstüne laf etmeye cesaret eden hekimler yolu gösteriyorlar... Evlere kapanıp hareketsiz kalmanın, sosyal ilişkilerden izole olmanın ruhsal ve fiziksel yıkımlara neden olduğunu, bunun yerine kişinin sağlık karnesi özel tedbirlerin ve tedavilerin oluşturulması gerektiğini söylüyorlar. Ruh sağlığımızı koruyarak bağışıklık sistemimizi güçlendirecek reçeteler öneriyorlar." diye yazdı.

Melih Altınok, Çin'de yapılan bir araştırmaya göre, insanların yüzde 80'inin evlerinde Covid-19'a yakalandıklarını iddia ettiği yazısında, "Uzmanlar, açık havada bile maske takın diyorlar. Hatta Kanada'nın "en iyi doktoru" cinsel ilişki sırasında bile maske takılmasını tavsiye edebiliyor... Ancak açık havada maske takan sağlıklı insanların ya da çocukların asayiş protokolüne dönen bu tedbir yüzünden ne gibi sağlık sorunlarıyla yüz yüze kaldıkları görmezden geliniyor." ifadelerini kullandı.

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