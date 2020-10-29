Sabah yazarı Mehmet Barlas: Yaşadıkça gördüm ki Türkiye'nin bugünü daima dününden daha iyi olmuştur

Sabah baş yazarı Mehmet Barlas, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kaleme aldığı yazısında, "Yaşadıkça gördüm ki, Türkiye'nin bugünü daima dününden daha iyi olmuştur görüşünü dile getirdi.

Barlas, "Bu duygu sayesinde vatanıma daima güvendim. En zor görülen günleri bile aşabileceğimize inandım" ifadelerini kullandı. Barlas devamında şunları kaydetti:

"Şimdi önümüzdeki yılları vesayetsiz demokrasi ile ve askeri darbeler olmaksızın yaşayacağız. İç ve dış belirli odaklar ne yaparlarsa yapsınlar, Cumhuriyet bilincimizi ve özgürlüğe olan inancımızı yenemeyecekler. Ve biliyoruz ki bugün her zamankinden daha güçlüyüz. Bu gerçeğin tüm dünya farkında olduğu için, bize sataşanlar da eskisinden daha fazla. Özetle Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun..."

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