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Koronavirüs

Sabah yazarı: Maskesini yüzünden çıkarıp kemerine sıkıştıranı bile gördüm; yurdum insanının maskeyle imtihanı çok çetin geçiyor

"Sağlık Bakanlığı kamu spotu hazırlamalı; maskelerin atılacağı tıbbı atık çöp merkezleri kurmalı"

04 Nisan 2020 14:00

Sabah yazarı Salih Tuna, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan maske takmama yasağına yer verdi.

Maske takma konusunda bilim insanları arasındaki farklı görüşlerin varlığından söz eden Tuna, Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'nun, "Maskesiz hiç kimse dışarı çıkmamalı" önerisini hatırlattı. "Lakin, 'maskesiz olmaz' demekle iş bitmiyor. Sağlıklı maske nasıl olmalı ve nasıl kullanılmalı. Yurdum insanının maskeyle imtihanı çok çetin geçiyor. Maskesini yüzünden çıkarıp kemerine sıkıştıranı bile gördüm, daha ne söyleyeyim" diyen Tuna, Sağlık Bakanlığı'na seslenerek bazı önerilerde bulundu:

"Sağlık Bakanlığı tüm televizyon kanallarında ve sosyal mecralarda yayımlayacak şekilde kamu spotu hazırlamalı. Vakaların en çok görüldüğü İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere tüm belediyeler de Prof. Dr. Çilingiroğlu'nun önerdiği gibi 'maskelerin atılacağı tıbbı atık çöp merkezleri' kurmalıdır."

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