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Sabah yazarı "Malta vatandaşı oldu" demişti; avukat Gönenç Gürkaynak: Bir buçuk yıldır çifte vatandaşım

"Malta pasaportundan kimse vize istemediği için, seyahat kolaylığı beni memnun ediyor"

03 Ocak 2019 17:46

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşesinde, Sabancı Ailesi'den pek çok isim ile Twitter'ın da avukatlığını yapan vergi rekortmeni Gönenç Gürkaynak ile avukat eşi Serra Ayşe Başoğlu Gürkaynak'ın 'Yatırım ile Vatandaşlık' programıyla Malta vatandaşlığına geçtiğini yazdı. 

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan avukat Gönenç Gürkaynak, bir buçuk yıldır Türk pasaportunun yanı sıra Malta pasaportuna da sahip olduğunu belirtti. Çifte vatandaş olduğunu ifade eden Gürkaynak, "10 yıldır haftada 3 uçuş yapıyorum. Malta pasaportundan kimse vize istemediği için, seyahat kolaylığı beni memnun ediyor" dedi.

 

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