Sabah yazarı Mahmut Övür: Türkiye'nin küresel kuşatmayla boğuştuğu son 2 yılda, CHP medyası en çok Bakan Albayrak'a saldırdı

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP medyasının son 2-3 yıldan bu yana ekonominin kötü yönetildiğini iddia ettiğini belirterek, "İktidara, özellikle de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik akıl almaz yalan haberler yapıldı. Geriye dönüp bakın, Türkiye'nin küresel kuşatmayla boğuştuğu son iki yılda CHP medyası ve sosyal uzantıları en çok Bakan Albayrak'a saldırdı. Özel hayatı dahil inanılmaz bir itibarsızlaştırma kampanyası yürütüldü. Aynı şey bu kez korona günlerinde de sürdü, sürüyor." diye yazdı.

Mahmut Övür, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gittiği ülkelerde "Türkiye'de can ve mal güvenliği yok" dediğini savunarak, "Katarlılar gibi yatırım yapmak isteyenlere ise her türlü yalanla saldırıldı. Öyle bir noktaya geldiler ki, iktidarın IMF ile anlaştığını söyleyen CHP ve İP'in ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcıları IMF'yle basıldı." ifadelerini kullandı.

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