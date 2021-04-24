Sabah yazarı Mahmut Övür: Siyaset kulislerinde Öcalan'ın karizmasını çizdiren Demirtaş'ın hatasını telafi etmeye çalıştığı söyleniyor

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, HDP kulislerinden gelen bilgilere göre Millet İttifakı'nda tehlike çanlarının çaldığını savunduğu yazısında, "Çünkü orada şimdi Öcalan'ın İstanbul seçimlerinde de HDP'ye önerdiği "üçüncü yol" siyaseti tartışılıyor. Bunun anlamı da şu: Hiçbir ittifakta yer almayın... Siyaset kulislerinde Öcalan'ın karizmasını çizdiren Demirtaş'ın, şimdi bu öneriyi yeniden gündeme taşıyarak hatasını telafi etmeye çalıştığı söyleniyor. Buna göre, HDP sol birkaç partiyle birlikte kendi adayıyla seçimlere katılacak, Millet veya Cumhur İttifakı'na destek vermeyecek." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın kaybedeceğini iddia eden Mahmut Övür, "Çünkü ya İYİ Parti ya da HDP bu ittifakın içinde olamayacak. Bu da kimi aday yaparlarsa yapsınlar bu partilerden biri olmadan kazanmaları mümkün değil." diye yazdı.

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