Sabah yazarı Mahmut Övür: Kılıçdaroğlu, CHP içindeki darbe karşıtlarının değil, Deniz'lerin idamına imza atan 28 CHP'linin ruhunu taşıyor

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Darbelere karşıyız" sözlerinin 'takiye' olduğunu iddia ettiği yazısında, "Kılıçdaroğlu, CHP içindeki darbe karşıtlarının değil, 12 Mart muhtırası sonrası Deniz'lerin idamına imza atan 28 CHP'linin ruhunu taşıyor." diye ifadelerini kullandı.

Mahmut Övür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 52 oy alarak koltuğa oturduğunu ifade ederek, "Hatırlatalım, 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin başını çektiği sağdan sola 14 parti bir araya geldi ancak yüzde 38 oy alabildi. En son seçimde Muharrem İnce, aldığı yüzde 30 oyla hala övünüp duruyor. Bu gerçekleri görmezden gelen ve 12 Eylül diktatörlüğüne övgüler düzen Kılıçdaroğlu, herhalde 27 Mayıs'a, 12 Mart'a veya 28 Şubat Postmodern darbeye destanlar yazar." diye yazdı.

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