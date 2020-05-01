Sabah yazarı Mahmut Övür: Durmuş Yılmaz'ın attığı tweet pespayelikte Özgür Özel ve Engin Özkoç'u bile geride bıraktı

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, eski Merkez Bankası Başkanı İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın İsveç'ten ambulans uçakla getirilen hastaya ilişkin Twitter paylaşımına ilişkin olarak, "Pespayelik konusunda CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç'un eline kimse su dökemez. Ancak son günlerde gündem olan İsveç'ten ambulans uçakla getirtilen hastayla ilgili İP'in Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın, attığı tweet pespayelikte onları bile geride bıraktı." ifadelerini kullandı.

Mahmut Övür, Durmuş Yılmaz'ın Merkez Bankası'nı yönettiğini belirterek, "Yönetirken de eşinin başörtülü olması, kapı önüne bırakılan ayakkabılar nedeniyle nasıl aşağılandığını, saldırıya uğradığını herkes biliyor. Ama o unutmuş ki, o gün onu savunanlara, bugün kendisine saldıranlarla birlikte ölçüsüz ve izansız "yalanlarla" saldırıyor. İşin insani yanı elbette can acıtıyor ama siyasi yanı da bir o kadar vahim..." diye yazdı.

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