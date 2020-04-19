Sabah yazarı Mahmut Övür: CHP, yeni İnfaz Yazası'nı AYM'ye götürerek, FETÖ'cülerin önünün açılmasını mı istiyor?

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 2010 yılında gerçekleştirilen 12 Eylül Referandumu'nu Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğünü hatırlattığı yazısında, "CHP'liler unutturmak için ellerinden geleni yapsalar da şu gerçeği herkes biliyor; CHP o yasayı AYM'ye götürerek FETÖ'nün o günkü adıyla "cemaat" denilen yapının yargıyı "tek başına" ele geçirmesinin önünü açtı." iddiasında bulundu.

Mahmut Övür, 90 bin tutuklu ve hükümlünün serbest kaldığı İnfaz Yasası'nı, CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne götürmeyi planlamasını, "Şimdi de aynı tehlike İnfaz Yasası için var. Acaba CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni İnfaz Yasası'nı da AYM'ye götürerek yine FETÖ'cülerin önünün açılmasını mı istiyor? Buna tabi PKK ve diğer terör örgütlerini de eklemek gerekiyor." sözleriyle değerlendirdi.

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