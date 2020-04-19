Sabah yazarı Mahmut Övür: 2020 Nobel Barış Ödülü Başkan Erdoğan'a verilmeli

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, siyasi pencereden bakmayan, ideolojik saplantılardan arınmış bir Nobel komitesi olsa, 2020 Nobel Barış Ödülü'nü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alması gerektiğini belirterek, "Siyasi ömrünü küresel barışa ve "dünya mazlumları"na adayan biri olarak gerçek anlamda barış ödülünü hak etmiyor mu?" diye yazdı.

Mahmut Övür, Nobel Barış Ödülü'nün 100 yılı aşkın süredir Obama örneğinde olduğu gibi 'siyaseten' verildiğinin de bilindiğini öne sürerek, "Bu yüzden 2020 yılı Nobel Barış Ödülü Başkan Erdoğan'a verilmeli. Bunu da iki kez o ödülü alan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği önermeli..." ifadelerini kullandı.

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