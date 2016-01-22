Sabah yazarı: Leyla Zana, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu istedi

HDP Ağrı milletvekili Leyla Zana'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talebinde bulunduğu öne sürüldü.

Sabah yazarı Hilal Kaplan’ın aktardığna göre; Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Zana'ya randevu verebileceği belirtiliyor. Zana çözüm süreci başlamadan önce 2012 yılında "bu sorunu çözerse Erdoğan çözer" demiş, yine randevu talebinde bulunarak Erdoğan'la bir araya gelmişti.

Zana, ölüm orucuna başlayacağını açıklamıştı

Zana, 7 Haziran öncesi Güneydoğu'daki çatışma ortamına yaşanan ölümlere tepki göstererek ölüm orucuna başlayacağını açıklamıştı. Zana, Eylül 2015'te gözyaşlarıyla yaptığı açıklamada, "Siyasi aktörler ve çözüm sürecini yakından takip eden yazar ve akademisyenler, elinde silah bulunan tüm kesimlere sesleniyorum. Ölümlerin devam etmesi halinde ölüm orucuna başlayacağım" demişti. Zana, sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesini talep etmişti.