Sabah yazarı: Kılıçdaroğlu'nun 'helallik yolculuğuna çıkması' karşısında 'yolun açık olsun' da denebilir, 'yol hali bu, gidip de dönmemek var' mesajı da verilebilir

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme yolculuğuna çıkacağı açıklamasıyla ilgili olarak, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin geçmişte açtığı yaraları kapatmak üzere 'helallik yolculuğuna çıkması" karşısında... 'Yolun açık olsun' da denebilir, 'Yol hali bu, gidip de dönmemek var' mesajı da verilebilir. Zira helallik istenecek farklı kitleler; CHP'nin değiştiğine ikna olmadan, Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının samimiyetini test etmeden, hiçbir şey yaşanmamış gibi davranmayabilir!" düşüncesini dile getirdi.

Müderrisoğlu, "Bu helallik çıkışının, siyasi manevra yönü kadar, CHP tabanında yarattığı tartışma da mühimdir. Ayrıca helallik için kapısı çalınacak kişiler ile helalleşme yönteminin nasıl olacağı da kritik bir husus. Lakin neresinden bakılırsa bakılsın, Kemal Bey'in kendince "değişken gündem" üretebildiği ve üzerinde konuşulmasını sağladığı da bir gerçek. Ki bu yazı bile yapay gündemin akıntısına kapılma riskini de bu yönde gelebilecek eleştirileri de bünyesinde barındırmakta! Kanımca... Sürekli iddia paylaşan veya muhtelif çağrılarda bulunan Kılıçdaroğlu, parti ve ittifak içi meseleleri kamufle edip, örgütü ve vekillerini parti dışına odaklama stratejisini çok benimsedi!" ifadelerini kullandı.

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