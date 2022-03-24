Sabah yazarı: Kılıçdaroğlu'nun ankette ikinci sıraya yükselmesi, son ataklarının başarılı olduğunu gösteriyor

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Optimar Araştırma'nın 10-16 Mart tarihleri arasında yaptığı ankette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "en beğendiğiniz siyasetçi" tablosunda ikinci sıraya yükselmesine ilişkin olarak, "Kılıçdaroğlu'nun ankette ikinci sıraya yükselmesi, son ataklarının başarılı olduğunu gösteriyor" düşüncesini dile getirdi.

Övür yazısında, "Toplumun yüzde 70'e yakınının birinci sorunu ekonomi. İşsizlik yüzde 7, eğitim yüzde 5, güvenlik yüzde 4.8'le ekonomiyi izliyor. Korona yüzde 2.3'le alt sıralara inmiş durumda.Halkın birinci sorunu ekonomi olduğu için bu sorunu "Kim çözer?" sorusu da önemli. Bazı siyasi aktörler "Ekonomiyi ben çözerim" diye hava atsa da halkın düşüncesi farklı. Bu sorunu AK Parti çözer diyenlerin oranı yüzde 33.8, CHP çözer diyenler yüzde 29.9... Diğer partiler kendi oylarının bile çok altında. CHP'nin bu alanda kendi oyundan daha fazla oy alması da iki partili yapıya gidişin işareti gibi... 'En beğendiğiniz siyasetçi' tablosunda da Başkan Erdoğan yüzde 32.9'la ilk sırada. İkinci sırada yüzde 11.3'le Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Aralarındaki oy farkı yüzde 20'den fazla. Burada da Kemal Bey'in ikinci sıraya yükselmesi, son ataklarının başarılı olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.