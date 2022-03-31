Sabah yazarı: Kılıçdaroğlu adayları belirlemede, Akşener ise HDP'yle ilişkide "dikensiz gül bahçesi" istiyor

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Anlaşılan seçimlere giderken Kılıçdaroğlu adayları belirlemede, Akşener ise HDP'yle ilişkide 'dikensiz gül bahçesi' istiyor." görüşünü savundu.

Övür yazısında, "CHP yönetiminde birilerinin ayağı kayıyor, birilerine yeni koltuk veriliyor, birileri için de yeni pozisyonlar hazırlanıyor. Kimse ne olduğunu tam anlamış değil. Örneğin, Bülent Tezcan'ın yeniden MYK üyesi olması, üstelik Tuncay Özkan'ın odasının ikiye bölünüp Tezcan'a yer açılması herkesi şaşırttı. Özkan, parti içi "zoom" görüşmelerinden çıkartılmış. Bu gelişmelere en çok şaşıran da Berlin dönüşü haberdar olan Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'ydı. Kulislerde konuşulanlar, Salıcı'yı daha çok şaşırtacak görünüyor. Çünkü MYK'ya ikinci bir isim daha geliyor: Tekin Bingöl... Bingöl, seçimlerin yürütülmesinden sorumlu olacakmış. Şimdilik atılan bu iki adımım Salıcı'ya "git" anlamına geldiği söyleniyor." değerlendirmesini yaptı.

Övür şu ifadeleri kullandı:

"Benzer bir değişim İyi Parti'de de yaşanıyor. Acaba Kılıçdaroğlu-Akşener anlaştılar mı? Orasını bilemem ama İyi Parti'de Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Siyasi İşler Başkanlığı'na getirilirken yerine kimse atanmadı ve teşkilat başkanlığı direkt Akşener'e bağlandı.

Ama en manidar gelişme, İyi Parti'yi her defasında canhıraş savunan Yavuz Ağıralioğlu'nun Genel Başkan Yardımcılığı'ndan alınıp yeni bir göreve getirilmemesi ve yerine Rıdvan Uz'un atanmasıydı."