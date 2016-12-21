Sabah yazarı: Karlov'a yapılan suikast FETÖ'nün yeni bir infaz şekli, yarım kalan darbenin devamı gelebilir

Sabah yazarı Ersin Ramoğlu, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak "Suikast FETÖ'nün yeni bir infaz şeklidir. 'Ölümüne saldıracaklar' demektir bu. Sokaklar meslekten atılan FETÖ'cü polislerle doldu. Devlet içinde olanlar da var. Her ilde aynı anda bomba da patlatabilirler başka şey de. Abileri ABD ne isterse tabii. Yarım kalan darbenin de devamı gelebilir" iddiasını ileri sürdü.

Ersin Ramoğlu'nun "Büyükelçi cinayetindeki parmak izi" başlığıyla yayımlanan (21 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Katil polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ'cü olduğundan hiç şüphem yok.

El Nusra lafına bakmayın.

Tam bir FETÖ itiydi o…

Adana'da FETÖ'den cezaevine atılan bir işadamının sözleri aklıma geldi.

Adam elleri kelepçeli hâkim karşısına çıkarken bile "İdama da gitsem yine FETÖ" demişti.

Böyledirler.

Gülen efendi nasıl bir teknikle hipnotize ettiyse adamları...

FETÖ 15 Temmuz savaşını kaybetti.

Canlı bombalarına cennet vaat ederek 'öl' diyor şimdi.

Haşhaşilerini böyle motive ediyor şerefsiz.

Rus Büyükelçisi Karlov'a yapılan suikast FETÖ'nün yeni bir infaz şeklidir…

'Ölümüne saldıracaklar' demektir bu.

Sokaklar meslekten atılan FETÖ'cü polislerle doldu.

Devlet içinde olanlar da var.

Her ilde aynı anda bomba da patlatabilirler başka şey de...

Abileri ABD ne isterse tabii.

***

Yarım kalan darbenin de devamı gelebilir.

CIA'in, MI6'nın en iyi ajanları Türkiye'de cirit atıyor.

Alevi kardeşlerimiz ile Kürt kardeşlerimizi kışkırtmak için her şeyi yapabilirler.

Kendilerine dinci süsü vererek sokaktaki dekolteli kadınlara da saldırabilirler.

Uyanıktırlar.

"Darbeye karşıyım ama Erdoğan'ı da istemiyorum" diyen çıkar.

Bunlar en tehlikeli tipleridir.

Halkı benzeri laflarla kışkırtacaklar.

"Darbe Erdoğan tiyatrosudur" diyerek altyapı çalışmasına başladılar bile.

Atatürk'e küfredebilirler.

Heykellerini de kırabilirler.

Hatta camilere, cemevlerine saldırabilirler…

PKK devrede…

İstanbul ve Kayseri'deki gibi bombalı eylemlerin devamı gelebilir.

Unutmayın ABD'nin maksadı Türkiye'yi ele geçirmektir.

100 bin kişi görevden alındı.

Bunları operasyon için kullanan CIA hepten çıldırdı.

Hele Türk-Rus yakınlaşmasına.

***

Uzun bir aradan sonra gerçekleşen birliğimize saldırabilirler.

Yapmamız gereken şey basit;

Kimse kimsenin yaşam biçimi hakkında yorum yapmasın.

Unutmayın Atatürk'ü ilahlaştıran da, muhafazakarlara çatanlar da provokatördür.

Uyanık olun.

Sünni-Alevi kardeşliğine halel getirmeyin.

Türk-Kürt kardeşliğine de dokundurtmayın.

Kız alıp vermişiz, Akraba olmuşuz.

Bunu hiç unutmayın…

Türk Kürdü, Kürt de Türkü korusun.

Sünni olmuşsunuz, Alevi olmuşsunuz, AK Partiliymişsiniz, CHP'liymişsiniz, MHP'liymişsiniz, Atatürkçü laikmişsiniz, Koyu dindar muhafazakarmışsınız, Solcuymuşsunuz, Sağcıymışsınız, Kapitalistmişsiniz, Liberalmişsiniz, Komünist veya sosyalistmişsiniz…

Hiç fark etmeyecek.

Onlar için bu vatanın evladı olmanız yeterli.

Ya ölecek ya da sürüngen gibi yaşayacaksınız.

O nedenle birlik ve beraberliğinizi bozmayın.

Bilmeniz gereken tek şey bu saldırıların arkasında bizi vatansız bırakmak isteyenlerinolduğudur.

***

Türk-Rus ilişkilerinin eskisinden daha iyi konuma gelmesine ABD çok kızdı.

Kim ne derse desin…

Rus Büyükelçisi Karlov'un cinayetinde de ABD'nin ve uzantılarının parmak izleri var…

Rusya Büyükelçisine yapılan suikast, Türkiye-Rusya ilişkisinden rahatsızlık duyan çevrelerin eylemidir.

Rusya uçağını kim düşürdüyse, onun hamisi kimse, ülkemize terör üzerinden kim diz çöktürmeye çalışıyorsa, Andrey Karlov'un katili de odur.

Rus uçağının düşürülmesi de Rus Büyükelçisine sıkılan kurşunlar da aynı merkezin işidir.