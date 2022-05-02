Sabah yazarı Kaplan: O umre ziyaretinin siyasal izdüşümünü, ülkemizin bölgedeki karşılığını nasıl pekiştirdiğini görmekten aciz monşer zihniyetten neşet ediyor

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "CHP'lilerden yine 'Nato kafa, Nato mermer' açıklamalar duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin parasıyla gittiği ülkede umre yapamazmış! Bu tür yorumlar, o umre ziyaretinin siyasal izdüşümünü, ülkemizin bölgedeki karşılığını nasıl pekiştirdiğini görmekten aciz monşer zihniyetten neşet ediyor." görüşünü savundu.

Kaplan yazısında, "Ağlama Duvarı'nı ziyarete gidenlerden şikayet ettiklerini hiç duymadık mesela. Allah'ın evine gelip, onu ziyareti es geçen bir Müslüman liderin nasıl eleştirilere maruz kalacağını bile tahayyül edemeyecek kadar cahil olduklarını sanmıyorum. Gerçi bu sene, "Ramazan eğlencesi" adı altında dansöz oynatan CHP belediyeleri bile gördüğümüz için emin değilim. İkincisi; Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm resmî görüşmelerini bitirip otel odasında dinlenmek yerine, ezan vaktine denk geldiği için onca yoldan ve çalışmadan sonra sadece birkaç hurmayla sahur yapıp umre ziyaretini gerçekleştirdi. Ertesi gün de görüşmeleri sürdü. Yani "devletin parası" yine devletin işleri ve menfaati için kullanılmış oldu. Laikliğimize halel gelmedi!" ifadesini kullandı.