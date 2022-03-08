Sabah yazarı Kaplan: Manipülasyona kapılan vatandaşlarımız sayesinde kendi elimizle ayçiçeği yağının düşmesi gereken fiyatını artırmış olduk

Sabah yazarı Hilal Kaplan, ayçiçek yağındaki fiyat artışına ilişkin olarak, "Manipülasyona kapılan vatandaşlarımız sayesinde kendi elimizle ayçiçeği yağının düşmesi gereken fiyatını artırmış, kendi kendimizi zarara sokmuş olduk." görüşünü savundu.

Kaplan yazısında, "Mart Cuma günü Resmi Gazete'de yayınlanan kararla ayçiçeği yağı dahil tüm bitkisel yağlara uygulanan gümrük vergisi sıfırlandı. Rusya- Ukrayna Savaşı'nın yağlı tohum ve bitkisel yağ tedarikinde sorunlara yol açmaması ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla alınmış önemli bir karardı.

Ne var ki ertesi gün önce TGRT'de sonra FOX TV'de yayınlanan '45 günlük ayçiçeği yağımız kaldı', 'Ayçiçeği yağınızı idareli kullanın' diyen KJ'ler ve başlıklarla manipülasyon başladı. Bitkisel Yağ ve Sanayicileri Derneği Başkanı'nın da FOX yayınına katılarak ateşe körükle gittiğini not düşelim.

Sonra sosyal medya devreye girdi. Troller, 'Ayçiçeği yağı alın, stoklayın' çağrıları yaptı. Ve sonuç alındı." düşüncesini dile getirdi.

Kaplan şu ifadeleri kullandı:

"Marketlerde adeta ayçiçeği yağı yağması başladı. Raf fiyatının kasada % 40-% 50 arası zamlı olduğu görüldü. Buna rağmen beşer onar ayçiçeği yağları vatandaş tarafından alındı.

Halbuki bu manipülasyon olmasa fiyatlar zamlanmayacak, bilakis gümrük vergisi düştüğü için ucuzlayacaktı. Ancak şimdi her yerde ayçiçeği yağı fiyatları zamlandı bile..."



