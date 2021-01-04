Sabah yazarı Kaplan: Erdoğan özür dilemeli; hepimiz dilemeliyiz; hafızamız bir süs balığından daha güçlü olduğu için!

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik başlatılan özür dileme kampanyasına ilişkin olarak, “Erdoğan özür dilemeli; hepimiz dilemeliyiz; hafızamız bir süs balığından daha güçlü olduğu için!” görüşünü savundu.

Kaplan, “CHP sağ olsun yine kısır bir başörtüsü tartışması ile yeni yıla girdik! Fikri Sağlar'ın "başörtülü hakime güvenmeyeceğini" açıklaması ile ayrıcalıklı sınıfların kerameti kendinden menkul kibrine bir kez daha tosladık.” düşüncesini dile getirdi.

Kaplan, “Daha garibi ise AK Parti-MHP oylarıyla 2008'de çıkan üniversitelerde uygulanabilecek başörtüsü özgürlüğü değişikliğini Anayasa Mahkemesi'ne şikâyet ederek iptal ettiren CHP'lilerin içinde Kemâl Kılıçdaroğlu'nun imzasının olduğunu unutmamızın beklenmesiydi. Ya da 2012'de, kamuda başörtüsü özgürlüğünü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikâyet edenin bu sefer Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP olduğunu unutmamızın beklenmesiydi.” ifadesini kullandı.

Kaplan yazısında şunları kaydetti:

"Veya 2016'da, Kılıçdaroğlu CHP'sinin, poliste başörtüsü serbestisine de "laiklik karşıtı yaklaşım" diyerek itiraz ettiklerini unutmamızın beklenmesiydi. Tüm bunlar ortadayken, "ajans"ın iki başörtülü kadını Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu arasına yerleştirip her şeyi temize çekeceklerini sanması ise en garibiydi. Yetmedi, herhalde CHP "darbelere dayanıklı başörtüsü" icat ettiği için baretlerini ellerinde taşıyan hanımlara Cumhurbaşkanı Erdoğan "vitrin mankeni" dedi diye bir de #ErdoğanÖzürDile diye etiket kastılar. Erdoğan özür dilemeli; hepimiz dilemeliyiz; hafızamız bir süs balığından daha güçlü olduğu için!"