Sabah yazarı, kademeli normalleşme yasaklarını sordu: Vatandaşlar 'Bu gidişata ancak Erdoğan dur der’ diyorlar

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Koronavirüs nedeniyle uygulanan tam kapatmanın ardından geçilen kademeli normalleşmede uygulanacak olan tedbirlere ilişkin olarak, sorular sorarak, "Sayın Cumhurbaşkanım, uzun bir süredir dillendirdiğimiz bu ve benzeri sorulara muhataplarından doyurucu bir yanıt alamıyoruz" dedi. Altınok, vatandaşların, "bu gidişata ancak Erdoğan dur der" dediğini öne sürdü.

Altınok, kademeli normalleşme döneminde Covid-19 aşısı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların hafta içi sadece 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabileceğini hatırlattı.

Altınok, şöyle devam etti:

"Aşı yalnızca olan kişinin hastalığı hafif atlatmasını sağlıyorsa, virüsü başkalarına bulaştırmayı önlemiyorsa bu kararın bilimsel dayanağı ne?

Ömürlerinin sonbaharındaki insanların hayatla bağlarını kesmek ve gündelik hayattan izole etmek gibi ciddi bir tavsiyenin gerekçesi 'belki işe yarar' olabilir mi?

Evrensel ve anayasal hakların salgın gibi olağanüstü durumlarla askıya alınması için daha sağlam bilimsel delillere ihtiyaç yok mu?

Sayın Cumhurbaşkanım, uzun bir süredir dillendirdiğimiz bu ve benzeri sorulara muhataplarından doyurucu bir yanıt alamıyoruz.

Ama cevabın peşine düşenler yalnızca gazetecilik refleksiyle hareket eden bizler değiliz.

Her gün vatandaşlar 'Cumhurbaşkanımız sizin sesinizi duyar' diyerek faydasına, mantığına ikna olmadıkları tedbirlere dair şikayetlerini bizlere iletiyorlar. Omzumuza ağır bir sorumluluk yüklüyorlar.

Anlam veremedikleri bu gidişata 'Ancak Erdoğan dur der' diyorlar. Elçiye zeval olmaz."

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