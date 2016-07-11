Sabah yazarı: Irkçı pisliklerin aşağıladığı Suriyeli çocuklar bu ülkenin başbakanı bile olabilir

Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın " Suriyeli kardeşlerimize Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma imkanı vereceğiz" açıklamasıyla başlayan tartışmalarla ilgili olarak, "Faşist alçakların küçümsediği bu göçmen çocuklarından da bu ülkenin kaymakamları ve valileri çıkacak. Irkçı pisliklerin aşağıladığı bu Suriyeli çocuklar büyüyecekler okuyacaklar ve bu devletin polisi ile askeri olacaklar. Bu devletin büyükelçisi ve generali olacaklar. Bu halkın milletvekili ve bakanı olacaklar. Belki de Başbakan olacak bir Suriyeli çocuk" dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın, "Suriyeli çocuklar devletin en tepelerine bile gelebilecek" başığıyla yayımlanan (11 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

Daha önce de ifade ettiğim gibi savaş koşullarından kaçarak ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimiz önümüzdeki dönemde çıkartılacak yeni bir kanunla Türkiye Cumhuriyeti kimliğine ve pasaportuna sahip olacaklar... Bu ülkenin ırkçılarına ve faşistlerine inat kardeşlik kazanacak bu topraklarda. Ulusalcı faşizm değil imparatorluk ruhu galip gelecek...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriyeli kardeşlerimize yurttaşlık verileceğini deklare etmesiTürkiye adına gurur vesilesidir. Recep Tayyip Erdoğan imparatorluk ruhuna ve ufkuna sahip büyük bir devlet adamı olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Erdoğan AKP içinde bile varlığını gösteren ırkçı propagandalardan etkilenmeden kararlı şekilde sözlerini hayata geçirmelidir...

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Tüm dünyada göçmen düşmanı faşizan akımlar yükselirken Erdoğan'ın Türkiye'si inatla insanlıktan ve kardeşlikten yana tavır alıyor. Mülteciler konusunda Türkiye ile gurur duymalıyız...

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İmparatorluk coğrafyasını kaybettikçe 780 bin kilometrekarelik bu ülkeye sığındık hepimiz. Suriyeli kardeşlerimizin de bu ülkeye sığınma hakkı vardır. Suriyelilerin de öz ülkesidir Türkiye. Bu coğrafyaya gelme ve sığınma hakkını kimse kısıtlayamaz...

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Türkiye yorgunların ve yoksulların son limanıdır. Türkiye ezilmişlerin ve aşağılanmışların son sığınağıdır. Bu coğrafya bir umut diyarıdır. Yeni ümitlerin ve rüyaların yeşerdiği bir ülkedir Türkiye...

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Suriyeliler artık Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı kimliğiyle bu ülkede çalışacaklar. Burada üretecekler. Burada ticaret yapacaklar. Burada evlenecekler. Burada çoluk çocuk sahibi olacaklar. Burada toruna torbaya karışacaklar...

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Faşist alçakların küçümsediği bu göçmen çocuklarından da bu ülkenin kaymakamları ve valileri çıkacak. Irkçı pisliklerin aşağıladığı bu Suriyeli çocuklar büyüyecekler okuyacaklar ve bu devletin polisi ile askeri olacaklar. Bu devletin büyükelçisi ve generali olacaklar. Bu halkın milletvekili ve bakanı olacaklar. Belki de Başbakan olacak bir Suriyeli çocuk...

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Bu ülkeye sığınmış mülteci kardeşlerimiz de artık Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıdır. Hepsi zaman içinde Türkçe öğrenecekler ve kimileri Türkçemizi bizden bile iyi konuşacaklar. Ülkemize iltica eden kardeşlerimizle beraber 82 milyonluk bir Türkiye'yiz artık...

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Suriyeli göçmenlerin bu ülkeye yük olacağı büyük bir yalandan ibarettir. Bilakis ülkemize orta vadede hem kültürel hem iktisadi açıdan zenginlik ve dinamizm katacak Suriyeli kardeşlerimiz. Bu gerçeği Türkiye'nin önemli iktisatçılarından biri olan Prof. Dr. Birol Kovancılar bilimsel olarak ortaya koyuyor. Yarın bu konuya devam edeceğim...