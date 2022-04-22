Sabah yazarı: İlk toplantısında kendisini lağvetmesini beklediğimiz Bilim Kurulu'nun da son kararı "isteyen taksın" olmalı

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, maske zorunluluğunun kaldırılması gerektiğini belirterek, "Son Bilim Kurulu toplantısını iptal eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan talebimiz net...

Müşteriye serbest garsona zorunlu olan, üstün isterse astın mecburen taktığı ve bu haliyle bir statü simgesine, asayiş tedbirine dönüşen maske zorunluluğunun her yerde ve herkes için kaldırılması!" diye yazdı.

ABD ve Avrupa'da maske uygulamasına son verildiğini savunan Altınok, "İlk toplantısında kendisini lağvetmesini beklediğimiz Bilim Kurulu'nun da son kararı "İsteyen taksın" olmalı" ifadelerini kullandı.

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