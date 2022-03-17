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Magazin

Sabah yazarı: İlişkilerini sorguladığını öğrenen Meedo, Şeyma’ya ayrılmak istediğini söylemiş, aldığı lüks hediyelerin birkaçını da geri istemiş

17 Mart 2022 07:16

Sabah yazarı Ömer Karahan, magazin gündemine oturan Şeyma Subaşı’nın Mısırlı sevgilisi Modammed Alsaloussi tarafından terk edildiğini yazdı.

“İşin renginin hiç de Şeyma'nın özetlediği gibi masum olmadığı öğrenildi” diyen Karahan, yazısında şunları kaydetti:

“Şeyma Subaşı bir gün yakın kız arkadaşlarına Meedo ile ilgili olarak ilişkisini sorgulayan cümleler kullanmış. Gruptaki kızlardan birisi de Meedo'ya gidip duyduklarını bir bir anlatmış. Meedo da Şeyma ile görüşüp ayrılmak istediğini söylemiş, aldığı lüks hediyelerin birkaçını da geri istemiş. Bunların arasında lüks bir araba ve pahalı bir kolyenin olduğu da öğrenildi."

 

Şeyma SubaşıModammed Alsaloussi
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